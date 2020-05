El apoyo a deportistas mexicanos continuará: Delgado Carrillo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, señaló que el fideicomiso de apoyo a los deportistas será sometido a revisión, pero no desaparecerán los apoyos deportivos.

(Foto: especial).

“Sí llegáramos a concluir que no es una buena manera de administrar bien el fideicomiso, no quiere decir que vayan a desaparecer los apoyos, quiere decir que se administrarían con una figura diferente, pero estamos abierto al debate y al análisis, honesto y obtener la conclusión que más le convenga al deporte mexicano”, dijo el diputado.

En la reunión participaron las principales figuras del deporte nacional como la gimnasta Alexa Moreno, la raquetbolista número del mundo Paola Longoria, la mexiquense seleccionada nacional de vóleibol de Playa Martha Revuelta, la taekwondoín María Espinoza, entre otros, además Delgado Carrillo advirtió que, ante el impacto económico por la emergencia sanitaria por el COVID-19, habrá una profunda revisión al gasto y en México se ha abusado mucho de los fideicomisos.

“Yo dije una cosa la iniciativa se va a la ‘congeladora’ para que no tengan ustedes esa incertidumbre para que no haya mala información para que no digan ya desaparecieron los apoyos al deporte y eso no va a ocurrir”, subrayó.

Enfatizó, que “hay más de 350 fideicomisos regados por ahí por todos lados. Entonces, pues el gobierno encontró que había más de 800 mil millones de pesos ahí en los fideicomisos con distintas reglas de operación, muchos de ellos sin la posibilidad de tener información completa, rendición de cuentas”.

Por último, Mario Delgado Carrillo anticipó a los atletas mexicanos que al Poder Legislativo le toca revisar los fideicomisos que están creados por algunas leyes, como es el caso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

Relacionado

Comentarios

comentarios