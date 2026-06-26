El arte coreano llega al Museo Nacional de las Culturas del Mundo

En el marco de la fiesta futbolera, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo inauguró la exposición ‘Tradición Traducida, futuro imaginado. Arte contemporáneo de Corea’, la cual está conformada por obras de 11 artistas que presentan obras que retoman elementos de su cultura utilizando medios digitales.

La exposición es una colaboración entre la Embajada de la República de Corea; el Centro Cultural Coreano de México; el Museo de Arte Contemporáneo Savina ubicado en Seúl y el Museo Nacional de las Culturas de Mundo (Foto: Especial).

La exposición es una colaboración entre la Embajada de la República de Corea; el Centro Cultural Coreano de México; el Museo de Arte Contemporáneo Savina ubicado en Seúl y el Museo Nacional de las Culturas de Mundo, espacio ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En entrevista para Así Sucede, Rosaura Salas, coordinadora de exposiciones del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, consideró que esta exposición llega en un momento adecuado en medio del ambiente futbolero y de la empatía y conexión que mexicanos y coreanos han mostrado en estas semanas, convirtiéndola en una excelente oportunidad para que tanto mexicanos como extranjeros conozcan la cultura coreana a través de su arte.

“La exposición nos pareció muy ad hoc y muy interesante por lo que desde ahora a que por favor nos visiten y vean estas maravillosas expresiones contemporáneas de Corea que nos ayudan a generar otros diálogos más allá de lo que ya conocemos como el k-pop o las series o la música coreanas tan actuales. Estas expresiones artísticas nos parecen muy interesantes y muy pertinentes en este momento de festejo futbolero”, explicó.

‘Tradición Traducida, futuro imaginad. Arte contemporáneo de Corea’ permanecerá hasta el próximo 25 de septiembre en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en la Ciudad de México, cuyo edificio que lo alberga tiene una importante historia pues fue diseñado en el siglo XVI por Miguel Martínez para alojar a la Casa de Moneda. En el siglo XIX funcionó como sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, posteriormente, del Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. En 1910, Porfirio Díaz lo convirtió en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía y en el año 1931 fue declarado Monumento Histórico y desde 1965 alberga el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Cabe mencionar que el acceso al recinto es de manera gratuita.

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