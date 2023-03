El barrio no respaldó a Zepeda ni a MC: Ariel Juárez

El diputado Ariel Juárez Rodríguez aseguró que las preferencias electorales que ha mostrado Movimiento Ciudadano en las encuestas, con solo un cuatro por ciento, y que llevaran a Juan Zepeda y a su partido a no participar en la contienda electoral a la Gubernatura, son muestra de “el barrio no lo respaldó”, porque se olvidó de la gente y sus problemas.

Como senador, Zepeda se olvidó de la gente, y lleva tres derrotas consecutivas: Ariel Juárez.( Foto: especial).

Consideró que asegurar que ya hay un pacto para que el PRI entregue el Gobierno del Estado y que por eso se retira, quizás es porque sabe algo, adicionalmente a que prefiere no ser culpable de la debacle de su partido, que hoy no está identificado con la gente y solo tiene un cuatro por ciento de las preferencias.

Lamentó que como partido los emecistas ni siquiera se vieran como alternancia y tiraran la toalla antes de subirse a la contienda, lo que habla de la poca visión ciudadana y democrática de quien en 2021 no pudo ganar en su municipio, Nezahualcóyotl.

Ariel Juárez insistió que la decisión de no participar en la contienda por la Gubernatura refleja el temor de la debacle de Movimiento Ciudadano porque “no es gente que está acostumbrada a tocar, a caminar la puerta, jamás he escuchado una campaña de afiliación”

Apuntó que hoy MC no tiene un liderazgo fuerte en el Estado de México, y lamentó que Juan Zepeda haya abandonado a la gente, a “su barrio”, el contacto con la gente y sus problemáticas desde que dejó la candidatura hace seis años, cuando obtuvo y porcentaje de entre 16 y 17 por ciento en la votación, pero hoy las preferencias electorales lo colocan en un cuatro por ciento.

Subrayó que la figura de Jun Zepeda ya está desgastada, se volvió parte de la clase política fifí y la elite, que no anda a ras de piso, lo hizo en Nezahualcóyotl, pero en el estado de México no aprovechó su tiempo como senador, ni volvió con la gente.

“Por muy rockero y banda que sea, ahora el barrio no lo respalda, hoy el barrio respalda a la maestra Delfina Gómez y darse por derrotado habla de la inseguridad y de la poca autoestima que se puede tener un senador de la República, y que ya literal quedó en la derrota antes de competir”, enfatizó el diputado de Morena.

Ariel Juárez coincidió con lo señalado por la dirigente estatal de Morena, Martha Guerrero respecto de que sabiendo que si postulaba candidato su porcentaje de votación no sería más allá de 3 o 4 puntos, MC optó por no participar para no demeritar su capacidad de negociación para el 2024 y no hacer el “ridículo electoral”, ante las reiteradas derrotas de Juan Zepeda en 2017 como gobernador, en 2018 como senador y en 2021 en la presidencia municipal.

Comentarios

comentarios