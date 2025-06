El boxeo mexiquense sufre un ‘gancho’ al higado

Mientras la capital mexiquense enfrenta meses de intensas lluvias, que originan «baches» en las calles, ahora así es como encontramos al deporte estatal, atravesando un «bache«: Que, lejos de enderezar el rumbo, ha profundizado el abandono institucional de los directivos.



(Foto: Arturo Pérez).

La prometida «mentalidad de tiburón», lema de la administración, se ahoga en la la falta de acciones concretas.

Varias Asociaciones deportivas estatales denuncian un clima de represalias si no se alinean con los intereses de la dirigencia. En dias pasado , el Taekwondo alzó la voz, pero otras disciplinas prefieren guardar silencio ante el temor a represalias.

Ahora, quien sufre «un gancho al higado» es la Asociación de Boxeo, levanta el brazo y no por ganar una pelea, sino porque su mejor entrenador que ha tenido en los últimos años Carlos «Chocorroll» Duarte, recibe un golpe a su bolsillo, pues su estímulo se ha reducido.

«Quiero decirte que en los años 2005 y 2006 trabajé gratis para el edomex, pero porque nadie me conocía. A mi no me gusta recibir dinero que no me ganó», dijo el entrenador.

En ese entonces, el entrenador estaba trabaje y trabaje no ganaba, pero boxeaba profesionalmente y con eso se mantenía; «yo dije cuando vean lo que hago voy a empezar a escalar, así fue; pero ahora no puede ser posible que después de demostrar lo que soy vaya de picada».

El entrenador que ya tiene más de 17 años radicando en Toluca, indicó; » hago un llamado para arreglar esas cosas porque creo que vale la pena que las referencias se vean, porque si yo veo que sí alguien trabaja es increíble que le quiten lo que se ha ganado».

Con ello, las anomalías persisten, asi que el presidente de la Asociación de Boxeo José Alfredo Castillo es contundente en señalar que hay un desprecio por parte del Instituto con las Asociaciones Estatales y en los últimos 20 años, nunca se había visto esa falta de comunicación con el director .

«Cuando llega el actual director yo sentí una especie de investigación judicial sobre lo que hacíamos nosotros del uso de recursos, sobre sí los deportistas existían o si eran mis «cuates» que yo los metía a los estímulos y creo que se perdió allí los primeros 6 meses, porque al final yo no vi nada».

Reconoció, que la actual administración ha destacado por la falta de interés en el deporte, situación que no habia visto en los últimos 20 años.

«Te puedo decir que tenemos cero comunicación, porque yo solo me he reunido 4 veces con él, pero es como sí no hubieran existido, porque no arreglamos nada, esto quiere decir que las cosas quedan en el aire y al final es tiempo ‘echado a la basura’, uno se pregunta ¿donde esta lo que prometió? te repito nunca había visto esta situación, desde la experiencia deportiva que tengo en el Estado de México».

Mientras tanto, los atletas mexiquenses compiten en la Olimpiada Nacional y el panorama, lejos de mejorar, se ‘estanca’ cada vez más, pues los estímulos de este año a deportsitas y entrenadores no se han realizado.

