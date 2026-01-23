El Colegio Mexiquense organiza ciclo de conferencias: aborda escasa participación de mujeres en gobiernos municipales

Solo 38 por ciento de los puestos en los gobiernos municipales del estado de México son ocupados por mujeres, que se concentran en los niveles más bajos, lo cual ubica a la entidad en el lugar 16 a escala nacional, y aunque la presencia femenina aumenta en los estados y el gobierno federal, sigue habiendo sesgos de género que limitan su acceso a puestos superiores y condicionan la evaluación de su desempeño.

Alejandra Ríos Cázares, de World Justice Project México, dio conferencia sobre las mujeres en la administración pública, en ciclo organizado por El Colegio Mexiquense (Foto: Especial).

Con datos estadísticos del INEGI y de organismos internacionales, Alejandra Ríos Cázares, directora de World Justice Project en México, alertó de los sesgos vigentes en el nombramiento de mujeres en carteras poco estratégicas de los gobiernos.

Asimismo, previno sobre la falta de atención sistemática a los efectos incapacitantes de la menstruación, la abrumadora mayoría de la participación femenina en tareas de cuidado y las discrepancias en la presencia de mujeres en las administraciones públicas por órdenes de gobierno, que es mínima a escala municipal.

Al participar en el ciclo «Mujeres y políticas públicas», organizado por Juan Carlos Martínez Andrade, profesor-investigador de El Colegio Mexiquense, la conferenciante señaló la necesidad de generar y usar información respecto de la situación de las mujeres en la administración pública, tema de su exposición.

Advirtió asimismo del sesgo frecuente de identificar a las mujeres con los puestos de liderazgo, sin considerar su participación en toda la gama de la administración pública.

Expuso la pertinencia de preguntar cuántas mujeres participan en el sector público y cuáles son sus características para encontrar los sesgos que se dan en todos los niveles, en su participación y en los factores que determinan esta, además de verificar si su liderazgo tiene efectos en las decisiones de políticas públicas.

Afirmó que se necesita información con perspectiva de género y sostuvo que no se ha sido sensible a los sesgos que existen entre los sexos, lo que en algunos casos ha tenido consecuencias fatales respecto de los efectos de medicamentos y la información de las diferencias sobre intervenciones públicas que han afectado a las mujeres.

Dedicó una parte de su exposición a los efectos incapacitantes de la dismenorrea puede ser incapacitante, porque sentir dolor puede ser un distractor, y compartió que 10 % de las mexicanas padece endometriosis, cuyo diagnóstico requiere de nueve años en promedio.

Alejandra Ríos Cázares dijo que 45 % de las mexicanas se ausentan del trabajo durante horas o días por molestias menstruales, 35 % ha recibido descuentos por faltar y 2.4 % han sido despedidas, según datos del informe Menstruación y productividad laboral. El tabú que impacta el resultado del negocio, de Dalia Empower.

Puso énfasis en los datos que hablan de la abrumadora carga que tienen las mujeres en las tareas de cuidados respecto de los hombres, ya que 80.3 % se hacen cargo de personas con discapacidad o dependencia, 95 % cuida a personas de 0 a 5 años, 90.3 a personas de 6 a 17 años y 67.3 % lo hace con personas de 60 años y más.

Analizó la presencia de las mujeres en altos puestos de gobierno a escala internacional y nacional, así como su liderazgo, y compartió que mientras en 139 países 46 % de mujeres participan en la administración pública en México solo lo hacen 37 % en términos globales.

De los datos que dio con información del INEGI, destaca que en el estado de México hay 63 % de mujeres a escala estatal, pero en los municipios la participación es de solo 38 %.

Otro aspecto que analizó fue la ausencia de mujeres en altos niveles estratégicos, como las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores o Seguridad, para el caso mexicano.

Finalmente, reconoció que no todas las mujeres son sensibles a los temas de igualdad de género, y remarcó que es indispensable trabajar en generar y analizar datos, el acceso al liderazgo y su ejercicio, así como la participación femenina y las condiciones en que se da.

El ciclo de conferencias continuará el viernes 23 con la participación de Gabriela Gutiérrez Dávila, jueza quinta de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, quien hablará de la reforma judicial, a las diez de la mañana, por redes sociales.

Los días 29 y 30 de este mismo mes, a las 10:00 y las 11:00, respectivamente, por Facebook y YouTube, Sofia Said Rimawi, de la Asociación Palestina de Evaluación, expondrá «Induction new teachers. A policy investment to improve the quality of public education, y Ana Luisa Guzmán, de la Plataforma Nacional de Evaluación del Proyecto de Fomento de Capacidades en Evaluación para Costa Rica, hablará de «Una visión social, humanizadora, inclusiva y transformadora de la institucionalización de la evaluación en el sur global».

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