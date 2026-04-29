El Colegio Mexiquense realiza con éxito la Carrera Recreativa CMQ 2026

En el marco de su 40 aniversario, El Colegio Mexiquense llevó a cabo el la Carrera Recreativa CMQ 2026, en Santa Cruz de los Patos, con la participación de cerca de 300 personas.

Cerca de 300 participantes se sumaron a esta jornada deportiva por el 40 aniversario, en la que se promovió el bienestar integral y la cohesión social (Foto: Especial).

Durante el evento, el presidente de la institución, el Raymundo César Martínez García, señaló que la iniciativa forma parte de la conmemoración de cuatro décadas de labor, periodo en el que El Colegio se ha consolidado como referente en investigación y docencia de posgrado en ciencias sociales y humanidades en el Estado de México. Asimismo, destacó su vocación de servicio al contribuir al análisis de problemáticas sociales y culturales de alta relevancia.

Indicó que la actividad se alinea con las políticas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, al fomentar el deporte como eje para el bienestar integral, la prevención de adicciones y la cohesión social.

La jornada tuvo carácter integrador, con la participación de trabajadores, estudiantes, académicos, personal administrativo, egresados y público en general, en un ambiente de convivencia y promoción de la salud.

El evento contó con la presencia de Regina Moreno, campeona nacional de kickboxing, y Arturo Malaquías, corredor olímpico, quienes encabezaron la activación física previa.

El titular de El Colegio Mexiquense reconoció el apoyo del Manuel Vilchis Viveros, así como de patrocinadores y del equipo organizador, por su contribución al desarrollo de la actividad.

Como parte de su 40 aniversario, El Colegio Mexiquense continuará desarrollando actividades mensuales que promueven la integración con la comunidad y el fortalecimiento de los lazos en torno a la cultura, el arte, el conocimiento y el deporte.

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