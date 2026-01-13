El Colegio Mexiquense reporta actividades académicas y de extensión en 2025

El Colegio Mexiquense realizó un balance de sus actividades durante el año 2025. La institución organizó 18 mesas itinerantes de divulgación del conocimiento histórico, social, cultural y económico en el mismo número de municipios del Estado de México, logrando la cifra más alta de este tipo de encuentros entre investigadores, cronistas y la población.

En el ámbito de investigación, 13 de sus académicos participaron en la convocatoria para el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, proceso que abarcó ingreso, promoción, permanencia y renovación, manteniendo así los indicadores de la institución en este rubro.

La institución renovó el registro de sus tres programas de posgrado dentro del Sistema Nacional de Posgrados. Además, obtuvo los registros de validez oficial (RVOE) para dos nuevas maestrías: una en Acción y Política Pública, de carácter investigador, y otra en Gestión Pública Local, de tipo profesionalizante dirigida a servidores públicos.

Se prevé emitir las convocatorias para las primeras generaciones en este año. (Foto: Especial)

El Colegio evaluó cuatro programas de secretarías del gobierno estatal y cuatro proyectos financiados por organismos públicos, generando ingresos propios. También proporcionó asesorías al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de las Mujeres y a la dirección de Bienestar Social del ayuntamiento de Toluca, así como capacitación a personal de la Secretaría General de Gobierno.

Internamente, la institución puso en vigor un Código de Ética y desarrolló actividades de cohesión comunitaria orientadas a mejorar la calidad de vida y construir un entorno más inclusivo, saludable y sensible a la violencia de género. El trabajo académico se sustenta en seis seminarios de investigación y las áreas de apoyo profesionales.

El presidente de la institución, Raymundo César Martínez García, señaló que el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México fue determinante para mantener los recursos necesarios, la planta académica y administrativa, y cumplir con las tareas institucionales en un contexto nacional de reducciones presupuestales.

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