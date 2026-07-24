El dinero que se guarda en casa

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el dinero que guardas en casa? En México, muchas personas todavía lo conservan debajo del colchón, una práctica común que permite tener efectivo disponible sin trámites bancarios. Esto puede parecer práctico ya que se puede usar en cualquier momento.

Sin embargo, existen desventajas importantes. El dinero puede perderse, ser robado o dañarse. Además, con el tiempo reduce su valor debido a la inflación, es decir, cada vez alcanza para comprar menos cosas.

Por ejemplo, en años recientes la inflación en México ha oscilado alrededor entre el cuatro y seis por ciento anual, lo que significa que el dinero guardado sin generar rendimientos pierde poder adquisitivo de forma constante.

Según datos de inclusión financiera, una parte importante de la población mexicana todavía ahorra de manera informal, y más de 40 por ciento de los adultos prefiere guardar su dinero en casa. Lo ideal es tener una cuenta bancaria donde el dinero esté protegido y disponible cuando se necesite, además de ofrecer pequeños rendimientos.

Otra alternativa son los fondos de inversión básicos, que permiten reunir el dinero con otros ahorradores y obtener ganancias de forma sencilla. Dicho esto, una persona puede invertir desde montos accesibles y ver crecer su dinero sin necesidad de ser experta en finanzas.

Guardar dinero en casa puede ser útil a corto plazo, pero no es la mejor opción para el futuro. El dinero no solo se guarda, se hace crecer.

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