El diputado Román Cortés consideró austeras las campañas, pero deben disminuir

Los gastos de campaña en el estado de México, de acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral ascienden a más de 441 millones de pesos, mientras que el tope de gastos, fue definido en poco más de 448 millones; al respecto, al diputado local Román Cortés Lugo le parecieron campañas austeras, sin embargo, el gasto se requiere de acuerdo con las dimensiones y dinámica social de la entidad.

Diputado local Román Cortés Lugo (Foto: especial Legislatura).

“Esta campaña se me hace atípica (…) yo la he visto austera esta campaña, no la he visto como otras que se ven los despliegues impresionantes de estructuras, se ve la gente muy participativa eso sí, mucha ciudadanía, bueno ahorita en los cierres pues se vio impresionante es mucha gente la que está participando. Creo que debemos de ver todos los temas digo, la Ley sí te lo permite pues no es un tema malo, habría que evaluar la dimensión del estado, la población, somos una el estado más grande de la República, es un estado que nada más desplazarte cuesta muchos recursos ir de la zona norte al sur”.

Resaltó el tiempo para realizar los recorridos que pueden ser de tres o más horas, por las particularidades del territorio estatal, y con características propias en cada región, por lo que sí se requiere una inversión importante de campaña, tanto de las aportaciones civiles, como de las aportaciones del candidato, y las aportaciones del partido.

De manera particular, manifestó que a pesar de lo anterior, se deben bajar los gastos de campaña.

“Ahora sí que cada quien lo tendrá que hablar, yo en lo personal, yo creo que debemos de bajarle a los niveles de gastos de campaña, pero bueno yo respeto; y la estrategia de campaña si está permitido en la Ley, pues por algo la Institución así lo definió porque digo, es un territorio muy, muy complejo para recorrerlo, es muy, muy complejo”, finalizó.

