El feminicidio no cede

Los casos de feminicidios en México no ceden. Con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registra un promedio de dos feminicidios al día en el país, aunque organizaciones civiles advierten que la violencia letal contra las mujeres es mayor, ya que muchos asesinatos no son investigados ni clasificados como feminicidios. Los feminicidios son el asesinato de una mujer por razones relacionadas con su condición de género, precedido por actos de violencia física, psicológica, sexual o económica.

Esto tiene sus causas en patrones históricos de desigualdad entre hombres y mujeres, una cultura machista, que normaliza el control y la violencia. En muchos casos, los agresores son parejas, exparejas o familiares que buscan ejercer poder sobre la víctima.

Muchas víctimas habían presentado denuncias o solicitado medidas de protección antes de ser asesinadas.

La realidad de feminicidios tiene al país en niveles alarmantes y explica la percepción pública de inseguridad. La vida de las mujeres no vale menos. La indiferencia, la impunidad y la falta de acciones efectivas permiten que esta violencia persista.

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