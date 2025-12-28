El gobierno de Toluca facilita trámite de licencia para conexión a servicios de agua y drenaje

El gobierno municipal de Toluca puso a disposición de la ciudadanía el trámite de licencia para obras de conexión a la red de agua potable y drenaje. El objetivo de este procedimiento, según la administración, es brindar certeza, orden y acompañamiento a los proyectos de construcción, permitiendo a los propietarios realizar de manera formal y segura la conexión de sus inmuebles a estos servicios básicos.

La medida forma parte de los esfuerzos municipales para fortalecer el desarrollo urbano responsable y la planeación eficiente de la ciudad. (Foto: Especial)

Para solicitar la licencia, los interesados deben acudir a la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana. La documentación requerida incluye: la solicitud original del trámite, un documento que acredite la personalidad del solicitante o representante legal, un comprobante de propiedad o posesión del predio, tres juegos de planos arquitectónicos tamaño doble carta a escala 1:100 de la obra a realizar, y la autorización de la conexión correspondiente emitida por el organismo operador de agua.

La atención del trámite se brinda en el Módulo de Atención a Trámites, ubicado en la calle Plutarco González #307, en el Barrio de la Merced. Allí, personal capacitado orienta a los ciudadanos para realizar el proceso, que busca ser ágil, transparente y confiable.

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