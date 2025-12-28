El gobierno de Toluca reporta atención a 17 mil jóvenes con diversas actividades en 2025

El gobierno municipal de Toluca informó sobre una serie de acciones dirigidas a las juventudes llevadas a cabo durante 2025, beneficiando de manera directa a 17 mil personas y de forma indirecta a otras 49 mil, según datos de la administración.

Asimismo, se desarrollaron acciones para fomentar proyectos de vida en beneficio de 1,735 jóvenes. (Foto: Especial)

Las actividades realizadas incluyeron más de 40 pláticas educativas enfocadas en la prevención de adicciones y la violencia en el noviazgo.

Entre otras iniciativas reportadas, la Dirección de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social organizó ferias de jóvenes emprendedores y coordinó la creación de más de 30 murales artísticos en diversos puntos de la ciudad. Se estableció también la denominada Primera Ciudad Joven en el parque Líbano, descrita como un espacio para la convivencia juvenil.

Otras actividades mencionadas fueron la organización de un Cabildo Juvenil, para dar voz a este sector de la población, y la habilitación de una Línea Joven que brindó 160 asesorías a través de WhatsApp.

La administración municipal señaló que continuará con estas acciones por considerar a los jóvenes como agentes de cambio cruciales para el desarrollo económico y social del municipio.

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