El gobierno del Edoméx atiende el primer caso de gusano barrenador en ganado

La Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México informó sobre la atención y contención del primer caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) registrado en la entidad, detectado en una cabra en la comunidad El Mango, municipio de Tlatlaya. La secretaria María Eugenia Rojano Valdés supervisó personalmente las acciones de sanidad en la zona.

La Cepanaf reforzará la campaña preventiva, principalmente en caninos, segunda especie más vulnerable a esta plaga en el país. (Foto: Especial)

Ante la alerta nacional por la presencia de esta plaga, la Dirección General de Sanidad de la Secretaría del Campo diseñó trampas y atrayentes a base de feromonas para capturar a la mosca Cochliomyia hominivorax, cuya larva es la causante de la infestación. Estos dispositivos fueron certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Como parte de las medidas de contención, durante esta semana se instalaron alrededor de 500 trampas en un radio de 20 kilómetros desde el punto donde se detectó el caso. Simultáneamente, se desplegaron 20 brigadas sanitarias integradas por 40 médicos veterinarios pertenecientes a la Secretaría del Campo y a la Unión Ganadera, todos ellos certificados por el SENASICA.

La secretaria Rojano Valdés destacó que la coordinación permanente con productores, autoridades federales, municipales y los gobiernos de Guerrero y Michoacán, establecida desde el año pasado, fue clave para una reacción oportuna. Además, por instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) reforzará la campaña preventiva, enfocándose especialmente en los caninos, que a nivel nacional son la segunda especie más vulnerable a esta plaga después del ganado.

Las autoridades hicieron un llamado a los productores para vigilar de manera permanente a sus animales, atender oportunamente cualquier herida y reportar de inmediato posibles infestaciones, ya que una detección temprana permite una evolución favorable.

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