El gobierno del Edomex declara el 4 de octubre como el Día de los Seres Sintientes

El ejecutivo, a través de la gaceta de gobierno, publicó el decreto mediante el cual se declara el 4 de octubre de cada año como el “Día de los Seres Sintientes del estado de México”, una fecha destinada a promover el respeto, la empatía y la protección de los animales. La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Martha Azucena Camacho Reynoso, y promulgada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, luego de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

La iniciativa aclara que la conmemoración no crea nuevas obligaciones jurídicas ni modifica el marco legal vigente, sino que tiene un carácter cultural, educativo y preventivo, orientado a fortalecer valores sociales, la empatía colectiva y la convivencia pacífica (Foto: Especial).

De acuerdo con el decreto, el Poder Ejecutivo estatal, a través de las secretarías y en coordinación con organismos públicos y sociales, deberá impulsar campañas, actividades, eventos y jornadas de concientización cada 4 de octubre, con el objetivo de fortalecer una cultura de trato digno hacia los seres vivos capaces de sentir. La disposición también establece que los 125 ayuntamientos del estado deberán difundir esta conmemoración entre la población.

En la exposición de motivos, se señala que el reconocimiento de los seres sintientes se sustenta en evidencia científica proveniente de disciplinas como la neurociencia y la etología, que demuestran que numerosos animales (mamíferos, aves, peces y algunos invertebrados) pueden experimentar estados afectivos como dolor, bienestar, miedo o estrés.

La iniciativa aclara que la conmemoración no crea nuevas obligaciones jurídicas ni modifica el marco legal vigente, sino que tiene un carácter cultural, educativo y preventivo, orientado a fortalecer valores sociales, la empatía colectiva y la convivencia pacífica. Además, se alinea con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, que impulsa acciones de bienestar ambiental y protección de los animales.

La elección del 4 de octubre responde a su reconocimiento internacional como una fecha vinculada a la reflexión sobre el respeto y el bienestar animal, lo que facilitará la apropiación social de esta conmemoración y su uso como plataforma para actividades educativas y de sensibilización en toda la entidad.

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