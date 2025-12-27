El GPMC impulsa leyes de fomento a la lectura y propone nuevas sanciones penales

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) en el Congreso del Estado de México informó sobre las iniciativas presentadas durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que abarcó del 5 de septiembre al 18 de diciembre de 2025.

Entre los logros reportados se encuentra la aprobación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de México, un dictamen conjunto con la bancada de morena. Esta ley busca promover la lectura en zonas rurales y poblaciones vulnerables, fomentar la creación de publicaciones accesibles, contribuir a erradicar el analfabetismo y respaldar a escritores mexiquenses.

La bancada de MC, también presentó proyectos en materia de seguridad, protección a periodistas, atención a personas adultas mayores, derechos de pueblos originarios y juventudes, movilidad, transparencia, cultura y salud. (Foto: Especial)

La bancada, coordinada por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, presentó diversas propuestas legislativas. En materia penal, propuso imponer penas de hasta 60 años de prisión y multas de hasta 905,120 pesos a quienes recluten de forma forzada a niñas, niños o adolescentes para integrarlos a pandillas, fabricar o traficar armas prohibidas, o utilizarlos en actividades ilícitas.

Para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, el GPMC planteó sancionar con hasta siete años y seis meses de prisión las amenazas realizadas de manera anónima, mediante redes sociales, con armas, por dos o más personas, o cuando provengan de servidores públicos. Asimismo, propuso la creación de una Procuraduría de Protección y Atención a Adultos Mayores para ofrecer servicios jurídicos, psicosociales y médicos ante casos de violencia.

Entre las iniciativas en favor de las juventudes, la bancada propuso que el servicio social sea reconocido como horas laborales y cuente como experiencia profesional. También planteó el derecho a una vivienda digna, tarifas preferenciales de transporte, conectividad gratuita a internet y una participación mínima del 5% en empresas y gobiernos estatal y municipales.

En temas de movilidad, el GPMC se pronunció por eliminar la certificación adicional de 460 pesos para obtener la licencia de conducir motocicletas, manteniéndola solo para quienes las usan como herramienta de trabajo.

Otras iniciativas presentadas incluyen la solicitud para reconocer la técnica tradicional del rebozo como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, la intensificación de campañas permanentes contra el cáncer de mama, y la profesionalización de la dirección del Instituto Mexiquense del Deporte, requiriendo que su titular cuente con experiencia en administración pública y formación en dirección deportiva.

Para proteger a los usuarios, la bancada propuso otorgar compensaciones por fallas en el suministro de agua potable cuando la suspensión no sea imputable al usuario, y regular los servicios de estacionamiento y valet parking, obligando a los operadores a responder por daños o robos resultantes de falta de vigilancia.

Finalmente, presentó puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad a reforzar los mecanismos de prevención de incidentes delictivos en la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, y a fortalecer la atención oncológica en menores de edad con servicios de detección y tratamiento del cáncer infantil.

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