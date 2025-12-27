El GPPAN logra aprobar iniciativas contra la explotación sexual infantil y el matrimonio forzado

El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en el Congreso del Estado de México informó sobre la aprobación de diversas reformas en materia de protección a menores y seguridad pública durante el primer periodo ordinario del segundo año legislativo, que abarcó del 5 de septiembre al 18 de diciembre de 2025.

Entre las principales reformas aprobadas destaca un protocolo obligatorio para prestadores de servicios turísticos, como hoteles y alojamientos, con el objetivo de prevenir delitos como la explotación sexual infantil. Asimismo, se establecieron penas de hasta 15 años de prisión para quienes obliguen, induzcan o faciliten uniones forzadas con menores de edad, conocidas como matrimonio infantil.

La bancada también propuso otorgar permisos justificados para inasistencias escolares o laborales a niñas y mujeres que padezcan dismenorrea (dolor menstrual intenso). (Foto: Especial)

El trabajo legislativo de la bancada, coordinada por el diputado Pablo Fernández de Cevallos, también incluyó la aprobación para la creación de la Comisión Legislativa de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial, cuyo fin es fortalecer el desarrollo tecnológico y mejorar la operación del Congreso.

Entre las iniciativas presentadas y que se encuentran en estudio, el GPPAN propone agravar las penas en casos de homicidio, abuso sexual y violación cuando exista una conducta de acecho previa. También plantea sancionar con hasta un año de prisión la difusión de actos violentos que pongan en riesgo a una persona, aun cuando el difusor no haya participado en la agresión ni en el auxilio a la víctima.

En materia de seguridad pública, la bancada propuso la creación de un nuevo Sistema Estatal de Seguridad Pública con instancias de conducción política y operación técnica, así como la homologación de la carrera policial mediante un certificado único obligatorio. Para agilizar la resolución de incidentes viales, se plantearon programas de capacitación y certificación del personal de tránsito.

En el ámbito de la salud, las iniciativas contemplan modernizar los servicios mediante la integración de Tecnologías de la Información para ampliar la cobertura, prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, y establecer penas de 25 años de prisión para profesionales de la salud cuya mala práctica cause la muerte de un paciente, pena que podría aumentar a 37 años y seis meses si el responsable es personal del sector público.

Para garantizar el derecho de la niñez a un entorno familiar adecuado, se plantea que la reintegración con familias de origen sea el primer criterio de asistencia social, considerando la adopción solo cuando esto no sea posible.

Otras iniciativas buscan reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a la protección contra la violencia y la exposición a contenidos inapropiados en el entorno digital; crear ludotecas públicas y bibliotecas digitales; y regular el uso de la Inteligencia Artificial, garantizando principios de transparencia, equidad y seguridad.

También se propuso prohibir que la renta o venta de inmuebles condicione el acceso a personas por tener niños o animales de compañía. Finalmente, se presentó un exhorto para que el gobierno estatal implemente una estrategia integral de promoción de energías renovables y otro para garantizar el financiamiento total del servicio eléctrico en todas las escuelas públicas de la entidad.

Comentarios

comentarios