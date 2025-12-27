El GPPRI impulsa declarar imprescriptible la reparación del daño por violencia sexual infantil

El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en el Congreso del Estado de México informó de la aprobación de reformas para que la acción de exigir la reparación del daño derivado de actos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes sea imprescriptible. Esto permitirá a las víctimas ejercer este derecho sin límite temporal. La bancada también logró la aprobación de sanciones de hasta cinco años de prisión para la creación y difusión no consentida de contenido sexual manipulado mediante Inteligencia Artificial (IA).

La Reforma permitirá que las víctimas puedan ejercer este derecho sin límite temporal. (Foto: Especial)

De acuerdo con el comunicado, las reformas fueron aprobadas durante el primer periodo ordinario del segundo año legislativo, que abarcó del 5 de septiembre al 18 de diciembre. La sanción por el delito de creación y difusión de material íntimo manipulado por IA también incluye una multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 56,570 pesos.

En materia de exhortos, la bancada logró la aprobación de uno dirigido a los gobiernos estatal y municipales de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. Este exhorto solicita generar estrategias conjuntas para fortalecer la promoción cultural y turística, reforzar la seguridad pública, garantizar la conectividad vial y reabrir el acceso a la Pirámide del Sol.

Otras iniciativas presentadas por el GPPRI y que se encuentran en estudio legislativo buscan modificar diversos aspectos de la seguridad pública y la justicia. Entre ellas destaca una que propone facultar a las policías estatal y municipales para atender e investigar denuncias bajo la conducción del Ministerio Público, lo que incluiría recibir declaraciones e iniciar investigaciones. Otra iniciativa plantea dignificar la carrera policial mediante tabuladores salariales basados en desempeño, antigüedad y capacitación.

La bancada también propuso que la Fiscalía General de Justicia estatal cuente con un presupuesto anual de al menos el 2% de los ingresos del Estado, porcentaje que podría incrementarse según las necesidades del servicio. Otra iniciativa busca combatir el «cobro de piso» mediante la persecución de oficio del delito y la protección de la identidad e integridad de los denunciantes.

En otros temas, el GPPRI planteó la creación del Instituto Mexiquense de Servicios Periciales, que ofrecería peritajes gratuitos e independientes, y el establecimiento de un Fideicomiso para Mejorar la Seguridad Pública con Participación Ciudadana, para canalizar recursos a proyectos definidos por la sociedad civil y la academia.

La bancada también presentó iniciativas para promover el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial en la educación media superior y superior, así como para incorporar el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas en la legislación estatal, garantizando su obligatoriedad y la coordinación institucional.

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