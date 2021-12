El Haragán y Andrea Echeverri se unen contra el machismo en “Aburrida la vida”

Al igual que todos los artistas, la agrupación mexicana de rock El Haragán y Cía se vio afectado por la pandemia en 2020, año en el que el grupo liderado por Luis Antonio Álvarez celebraría con un espectáculo su 30 aniversario. Sin embargo, el festejo tuvo que ser postergado para este año.

Para que la celebración no pasara desapercibida, el grupo grabó una serie de temas al lado de otros reconocidos cantantes como Rubén Albarrán de Café Tacvba; Alex Lora y Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados.

El pasado 11 de diciembre, El Haragán cumplió 32 años desde su primera presentación y para celebrarlo lanzó el tema que el grupo grabó al lado de Andrea Echeverri, la canción “Aburrida la vida”.

En conferencia de prensa virtual, Luis Antonio Álvarez y Andrea Echeverri contaron varias anécdotas que desde la década de los 90 compartieron. Luis Antonio Álvarez contó cómo fue que surgió esta colaboración con la vocalista del grupo colombiano Aterciopelados y aseguró que desde hacía varios años deseaba hacer un dueto con la cantante colombiana y “Aburrida la vida” es el tema en el que unen sus voces.

“Aburrida la vida” es un tema que Luis Antonio Álvarez compuso a finales de los años 80, una época aún más machista y menos tolerante. El cantante reconoció que el tema se lo compuso a su hermana y lamentó que el maltrato hacia la mujer continúe hoy en día.

“Se la compuse a mi hermana, recuerdo. ‘Aburrida en la vida se la pasa en la cocina haciendo cuentas para el gasto y su esposo en la cantina no la saca ni a la esquina’. Era la realidad de un México de los 50’s, 60’s. Bueno, de un México de hace 10 años para atrás y conforme va evolucionando la sociedad y con la liberación femenina; en las grandes ciudades de México, sí se ha modificado la forma y el trato hacia la mujer, aunque todavía no se logra completamente en la cuestión laboral, en la cuestión rato como familia, no se logra darle su reconocimiento a la mujer[…]Acabamos de tocar en Chilapa, Guerrero y al interpretar la canción de ‘Aburrida la vida’ me doy cuenta que una señora estaba llorando porque estaba viviendo la canción. Desgraciadamente es algo que todavía se repite, que todavía es un tema actual”, señaló.

La canción “Aburrida la vida” ya tiene video oficial y de acuerdo con el vocalista de El Haragán, se estrenará en los primeros minutos del próximo 24 de diciembre como regalo de Navidad para los seguidores tanto del grupo mexicano como de la colombiana Andrea Echeverri.

En esta misma conferencia de prensa, Andrea Echeverri reafirmó la admiración que siente por México en especial sus tradiciones y su gastronomía; aunque aseguró que el país tiene un gran defecto.

“Hemos ido bastante (a México), no lo suficiente, es mi percepción. Pero sí hemos tenido la dicha de ir mucho y somos muy felices porque amamos el huitlacoche y la flor de calabaza. Yo recuerdo desde la primeras veces que como que todo tenía un nombre indígena y el Día de Muertos, son como unas manifestaciones culturales a las que ustedes están súper acostumbrados pero para alguien colombiano es como wow porque este país (Colombia) es muy rico pero muy agringado. Bueno, claro que ustedes tienen su lado, su vecino ahí terrorífico pero sí, esa cosa cultural, real, de raíz, de color, de amor por ustedes mismos, esa cosa de los mexicanos con los mexicanos es súper envidiable, eso es una hermosura entonces poder a ratitos tener una pruebita es un lujazo”, expresó la intérprete de ‘Florecita rockera’.

Para culminar este 2021, El Haragán tiene todavía una presentación en Querétaro en los próximos días. Mientras que Aterciopelados, grupo del que forma parte Andrea Echeverri también continúa con sus presentaciones, principalmente en Colombia.

