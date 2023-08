El INE en el Edomex lanzó Convocatoria para integrarse a sus Módulos de Atención 

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, lanzó una convocatoria para que los ciudadanos que así lo decidan, puedan formar parte de su personal en los Módulos de Atención.

Foto: redes JRS

El proceso de reclutamiento y selección será a través de las Juntas Distritales Ejecutivas en la entidad.

Los cargos disponibles son de Responsable de Módulo, Operador de Equipo Tecnológico, Digitalizador de Medios de Identificación y Auxiliar de Atención Ciudadana.

Hay 99 vacantes; de las cuales, 93 corresponden al régimen de honorarios eventuales y 6 de honorarios permanentes, con sueldos de entre 10 mil a 15 mil pesos mensuales, por lo que las personas que quieran ocupar alguno de estos cargos, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;

c) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación;

d) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido en los tres años inmediatos anteriores a la designación;

e) No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público o no haber sido destituido del Instituto;

f) Contar con experiencia profesional conforme al perfil requerido para el cargo, plaza o puesto;

g) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo;

h) Tener la escolaridad mínima y cumplir con el perfil que se establezca en el Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa;

i) Acreditar por los medios que el Instituto estime convenientes, los conocimientos y habilidades requeridos para el adecuado desempeño del cargo o puesto al que aspira, tales como la evaluación curricular, las entrevistas y, en su caso, los exámenes, y

j) Presentar la documentación comprobatoria que se le requiera para solicitar su ingreso al Instituto.

k) No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado, de algún vocal de la Junta o del Consejo Distrital o Local (vocales, consejeros y representantes de partido político).

l) No haber sido beneficiado de algún programa de retiro, y por ello, estar impedido para reingresar al Instituto.

Los Módulos que están dentro de la convocatoria se encuentran en los municipios de Jilotepec, Ixtlahuaca, Nicolás Romero, Coacalco, Tultitlán, Ecatepec, Tepexpan , Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Xonacatlán, Tlalnepantla, Tecámac, Ojo de Agua, Amecameca, Naucalpan, Toluca, Zumpango o Zinacantepec.

Para ocupar un lugar, la convocatoria será desarrollada vía virtual, por lo cual, los aspirantes que cumplan con la totalidad de los requisitos, así como el perfil y experiencia solicitada, deberán remitir los días 15,16 y 17 de agosto del 2023 en un horario de 8:30 a 16:00 horas, mediante el formulario establecido para la recepción de las solicitudes de postulación, en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK4ieIbXZD7tv3EWX0_r3DGdD9kphwhMYa8c0Q4zhl-UgatA/viewform?usp=sf_link

El 23 de agosto se darán a conocer resultados de exámenes, y el 28 de agosto a los ganadores de los lugares disponibles.

Comentarios

comentarios