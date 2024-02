El invierno aún no termina

Aunque hemos tenido temperaturas cálidas las últimas semanas, todavía falta un mes para que empiece la primavera. Esta iniciará el 19 de marzo a las nueve de la noche con seis minutos. Y mientras tanto, hay que cuidarnos de los cambios de temperatura y corrientes de aire para no enfermarnos.

Hay que tener en cuenta además la presencia de virus que entran por nuestra nariz, que las bajas temperaturas alteran nuestro sistema inmune, y que pasamos más tiempo en lugares cerrados, con poca ventilación y concurridos.

En tal sentido, los padecimientos comunes son: resfriado o catarro, gripe y faringoamigdalitis. Los síntomas de alarma corresponden al aumento de la temperatura corporal, dificultad para respirar y dolor de cabeza, por mencionar algunos. Aunado a que no debes automedicarte, es necesario que consumir alimentos ricos en vitaminas C y D (frutas y verduras) y abundantes líquidos. Por otra parte, seguir con el lavado frecuente de manos, estornudar cubriendo la nariz y boca con el antebrazo, no tocarse la cara con las manos sucias y limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. Como medida adicional, usar ropa adecuada como chamarra, gorro, guantes y bufanda. El invierno no es pasado mientras febrero no ha terminado.

