El legado de Juárez inspira la reforma de ley de la UAEMéx para consolidar su autonomía

En la conmemoración del 154 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado afirmó que el Proyecto de Iniciativa de Ley de la UAEMéx, aprobado por el H. Consejo Universitario, marca la ruta para consolidar a la institución como una auténtica universidad estatal, orgullosamente pública y autónoma.

La rectora destacó que la iniciativa retoma principios impulsados por Benito Juárez, como la igualdad jurídica, el fortalecimiento de las instituciones y la vida democrática. (Foto: Especial)

Durante la ceremonia realizada en el Aula Magna «Lic. Adolfo López Mateos» del Edificio de Rectoría, la rectora sostuvo que esta propuesta reconoce el legado histórico de la institución, reafirma su sentido transformador y fortalece su vocación de retribución social.

Zarza Delgado señaló que el Proyecto de Iniciativa de Ley abre una nueva etapa para la Universidad al ampliar derechos, fortalecer la participación de la comunidad y consolidar una gobernanza más democrática. Explicó que, después de casi 30 años sin una reforma integral, esta iniciativa marca un nuevo rumbo para la casa de estudios en un ejercicio colaborativo y abierto con la participación permanente de la comunidad. El Proyecto de Iniciativa de Ley abre una nueva etapa para la Universidad al ampliar derechos, fortalecer la participación de la comunidad y consolidar una gobernanza más democrática.

La propuesta busca ampliar los derechos de la comunidad universitaria, entre ellos el de participar, ser escuchada e incidir en la vida institucional; acceder a espacios seguros y libres de violencia; elegir libremente a las autoridades; fortalecer la igualdad sustantiva; promover la identidad universitaria, la cultura, la ciencia y la tecnología, además de consolidar un sistema interno de ética y justicia. Asimismo, contempla la integración de todos los espacios académicos al Consejo Universitario y la creación de un Órgano Electoral Universitario para fortalecer la representación y brindar mayor certeza, legalidad y transparencia a los procesos internos. La propuesta reconoce el legado histórico de la institución y reafirma su vocación transformadora y de retribución social.

Por su parte, Jesús George Zamora, consejero jurídico del Gobierno del Estado de México, reconoció que la autonomía universitaria es una conquista democrática y afirmó que la actualización del marco normativo encuentra su principal fortaleza en la participación de la comunidad y en la construcción de consensos. Reiteró el compromiso del Gobierno estatal de respetar la vida interna de las instituciones de educación superior y acompañar sus procesos de fortalecimiento con pleno respeto a su autonomía.

La rectora destacó que la iniciativa retoma principios impulsados por Benito Juárez, como la igualdad jurídica, el fortalecimiento de las instituciones y la vida democrática. En el marco de la ceremonia se realizó una guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral en la Plaza Juárez del Edificio de Rectoría, donde autoridades universitarias y estatales refrendaron su compromiso con los principios de legalidad, igualdad y servicio público que distinguieron al Benemérito de las Américas.

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