domingo, septiembre 20, 2026
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El recorrido del Bicampeón tomará las calles de Toluca; llaman a tomar precauciones

Por
Arturo Pérez
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Como muestra de gratitud a su afición, que los impulsó a la victoria, los jugadores del equipo Bicampeón del  Clausura y Apertura 2025 encabezados por su gran líder Alexis Vega, recorrerán las principales calles de Toluca en caravana a las 17:30 horas iniciando en el estadio Nemesio Diez. 

Para garantizar la seguridad de jugadores y asistentes, el gobierno municipal implementará un operativo especial y se pueda celebrar la corona número 12 de los diablos (Foto: Arturo Pérez).

El gobierno municipal de Toluca invita a la población a sumarse con orgullo y civilidad a esta gran celebración, por lo que se informa que habrá cierres parciales desde las 15:30 horas y cierres totales a partir del inicio del recorrido, programado para las 17:30 horas, en las vialidades contempladas en el trayecto del histórico equipo escarlata.

La caravana partirá del Salón de la Fama, ubicado sobre avenida Morelos; continuará por Nicolás Bravo, se incorporará a Independencia en su circulación habitual, y girará en Benito Juárez para seguir sobre la avenida Miguel Hidalgo.

El contingente pasará por Los Portales de Toluca, donde se prevé una alta concentración de personas, y posteriormente girará en Villada hasta llegar al monumento conocido como “El Águila”, en Paseo Colón en punto de las 8 de la noche. 

Para garantizar la seguridad de jugadores y asistentes, el gobierno municipal implementará un operativo especial y se pueda celebrar la corona número 12 de los diablos y con ello es el segundo equipo con más títulos en la historia del futbol mexicano, los mismos que tiene Guadalajara solo debajo del América. (16)

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