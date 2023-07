El robo es un delito venga de donde venga: Gerardo Ulloa

De acuerdo con el diputado local Gerardo Ulloa Pérez, en la próxima reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, se tendrá la posibilidad de dictaminar su iniciativa para que pueda existir querella cuando el delito de robo sea cometido entre familiares, es decir que si una padre considera que su hijo le ha robado, pueda denunciarlo por tal delito o viceversa.

«El robo es un delito venga de donde venga, sean sus parientes o no sea tus parientes», afirmó el diputado Gerardo Ulloa (Foto: especial Morena).

“El robo es un delito venga de donde venga, sean sus parientes o no sea tus parientes, cualquier ciudadana y ciudadano que haga un robo, también de ganado en este sentido, y también robo de otra naturaleza tiene que ser castigado, no por eso, porque es mi hermano, porque es mi papá, porque es mi tío no puede ser una demanda de por medio; se tiene que atender, aquí la justicia debe ser para todos, no nada más para uno, y la aplicación de la de la justicia igual”.

Tras recordar que la prohibición de alegatos o querellas entre familiares sólo existe en sólo en los Códigos Penales de Colima, Michoacán, Puebla, y estado de México, aseguró que en la próxima reunión de trabajo se estará dictaminando.

“La próxima ya porque ya ahorita con todos los comentarios, ya nomás se afina, tenemos la reunión de trabajo, se afina y en la próxima pediríamos a la Junta de Coordinación Política que nos programe para para dictaminarla”.

Finalmente refirió que esperan que su dictaminación en Comisiones pueda ser antes de que inicie el Tercer Periodo Ordinario, para que en septiembre se presente en el Pleno para su aprobación.

