El teatro cambia vidas: Rogelio Suárez

Fue en 2006 cuando “Hoy no me puedo levantar”, el musical basado en las canciones del grupo español Mecano, se presentó por primera vez en México; a partir de ese año han sido varias las temporadas que ha tenido el espectáculo con múltiples cambios de reparto. Sin embargo, un actor ha conseguido permanecer en este musical a lo largo de estos 15 años.

Con tan sólo 19 años, el actor mexicano consiguió formar parte del elenco de “Hoy no me puedo levantar”. (Foto: especial).

Rogelio Suárez ha ganado popularidad con su personaje “El Chakas”, uno de los músicos que forman parte del grupo Rulé en la historia y con su permanencia en el musical ha ganado la simpatía del público. Con tan sólo 19 años, el actor mexicano consiguió formar parte del elenco de “Hoy no me puedo levantar”.

En entrevista para Así Sucede, Rogelio Suárez aseguró que ha sido una experiencia bastante gratificante no sólo por lo que significa como actor ser parte del elenco de un musical tan exitoso como “Hoy no me puedo levantar” sino por lo que el significado que el público le ha dado a la historia.

“El mayor aprendizaje que me ha dejado es amar contar una historia. Cada vez que te subes al escenario y cuentas la historia de Hoy No Me Puedo Levantar, no sólo la de ‘El Chakas’ porque no todo se concentra en un personaje. Hoy No Me Puedo Levantar es toda la historia, todos los personajes, es todo el ensamble, tramoya, vestuario, toda la producción que hay detrás para contar una historia. Entonces, eso es lo que más amo del teatro y de hacer esta historia, lo que representa una historia y que puedes cambiar incluso maneras de pensar y maneras de vivir. Mucha gente se nos ha acercado a decirnos ‘Me cambiaron la vida’ o ‘Me salvaron la vida’. A veces uno no entiende qué tan importante es el teatro, la cultura, hasta que alguien te dice que le cambiaste la vida como a mí y a los que nos dedicamos al teatro también nos ha cambiado la vida poder hacer esto porque para empezar vivimos de lo que amamos. Estoy profundamente agradecido de poder vivir de los que amo”, señaló.

Rogelio Suárez reconoció que los meses durante los cuales los teatros permanecieron cerrados debido a la contingencia sanitaria fue una etapa complicada por la incertidumbre de no saber qué pasaría con las obras de teatro o cuánto tiempo permanecerían los foros cerrados.

El actor adelantó que para lo que resta del año tiene varios proyectos en puerta; uno de ellos es su regreso al musical “La Jaula de las Locas”. Respecto a “Hoy no me puedo levantar” informó que aún quedan algunas funciones en Monterrey, Puebla y Querétaro. Hace algunos meses Alejandro Gou, productor del espectáculo, anunció que compró los derechos del musical por lo que planea llevar la historia al cine. En su momento, especificó que se encontraba en pláticas con Netflix y Amazon para determinar con qué plataforma realizaría la película con música de Nacho y José María Cano. Adelantó también que el elenco estará conformado por actores mexicanos y españoles aún por definir, aunque aseguró que uno de los indispensables será Rogelio Suárez.

