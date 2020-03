La verdad a mí me viene guango el coronavirus de Wuhan o Covid-9. No le tengo miedo a los estornudos ajenos y tampoco a los saludos de beso y abrazo. No me comprado ni uso cubrebocas ni gel antibacterial. Los complementos alimenticios de omega 3, vitamina C y la odiada Emulsión de Scott me los paso por el arco del triunfo.

Pero mi temeridad no está peleada con la precaución: me lavo las manos tan constantemente que creo que uno de estos días desaparecerán mis huellas digitales, practico tanto el estornudo y la tos en la parte interna del codo que ya tengo una gruesa capa protectora de mis propios virus y bacterias, y como vivo al borde de la hipocondría, acudo al médico en cuanto noto un ligero comezón en la garganta o advierto que sube inexplicablemente la temperatura.

Así que como en mi autobiografía no autorizada figura la frase “soy temerario, no tarugo”, me he dado a tarea de coleccionar información sobre el temido coronavirus. Así he logrado saber que 7.5 de cada 10 casos del mentado Covid-19 en el mundo corresponden a China. También que se calcula que la tasa de mortalidad asociada con este virus es de apenas el 1 por ciento. Además, los estudios de los científicos aseguran que la mayor cantidad de casos fatales se encuentra en el grupo de edad de mayores de 70 años de edad, lo que coloca al arriba firmante en un grupo de bajo riesgo.

Por si eso fuera poco, quienes padecían alguna enfermedad crónico degenerativa al contraer el coronavirus registran un mayor riesgo de mortalidad. De hecho, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes han sido factores que han devenido en la muerte de los difuntos por el coronavirus. También sé que en China se ha controlado el avance del temible coronavirus, aunque en Italia los contagios han crecido como la espuma —en ese caso, el español y en el francés, tengo la sospecha de que el problema está asociado a la higiene, pero no lo comento públicamente, no sea que los que llevan sangre de alguna de estas nacionalidades se den por aludidos—. Lo único que me preocupa es que los varones se enferman más y mueren en mayor número que las mujeres.

De ahí en fuera, la amenaza del Covid-19 me interesa tanto como el precio de ayer del aceite para calefacción en el mercado de commodities de Nueva York o los problemas por los que atraviesa el régimen actual de Burkina Faso.

Por eso cuando empiezan a preguntar si es necesario empezar a pensar en cancelar actividades deportivas o artísticas en México, regurgito una sonora carcajada. Hasta el momento en que redacto este espacio hay 12 casos confirmados de infección por coronavirus en México, de los que ya cuatro fueron dados de alta. No estamos como en Italia, donde casi suman 10 mil. Ni en Corea del Sur o Irán. La proporción de casos en México es muy reducida.

Pero mientras me despiertan una sonrisa los agoreros del desastre, no me descuido. Y les pido a mis estimados cuatro lectores que hagan lo mismo, que mantengan la guardia. Nomás sin exagerar. Que no panda el cúnico.

