“El tenis no es como un equipo de fútbol”: González

La ATP había anunciado su calendario ATP Tour 2020, una temporada que contaría con 63 torneos en más de 29 países, junto a los Grand Slam y la introducción de la Copa ATP, sin embargo todo esto se vino abajo, con la situación mundial del COVID-19.

(Foto: especial).

Para Santiago González, el mejor tenista mexicano que se ubica a nivel internacional (43), es contundente en señalar en que sino juegan, no hay ganancias, además de que sino estas ubicado en los primeros 50 del mundo es difícil encontrar patrocinios.

“La carrera de un tenista se trata de una inversión privada y cuando no eres top 50 es difícil que los patrocinadores se interesen para invertir su dinero y cada torneo que hay en el mundo es un negocio”, señalo Gonzalez.

Reconoció que el tenis es diferente a otros deportes, fue directo con el fútbol; “Donde el equipo esta obligado a pagarte tú salario haya o no liga, en el tenis si tú cada semana no juegas torneos, tú no vas a ganar dinero, de cierta forma entonces tu tienes que ser tu propio jefe y hacer bien las cuentas”.

Agregó, que no saben cuando volverán a jugar, espera que pronto termine la pesadilla del coronavirus; “Me parece que va para largo, pueden ser dos o tres meses sin torneos, nosotros como tenistas estamos fuera de casa 35 veces al año se pospusieron todos los abiertos de los que restaban del calendario de la ATP y ahora habrá que esperar como los re-programan”.

Entonces ¿Cómo se debe financiar la carrera de un tenista? Santiago González explico; “Depende de cómo vayas en los torneos se va pagando dinero, entonces obviamente en primera ronda saber, si sales abajo, hay que pagar vuelos, hoteles, comida, etcétera, pero si te va bien en el torneo sales arriba, entonces vas pensando. Es una pequeña apuesta que haces en el deporte y qué bueno, en lo personal no me quejo, me ha ido bien”.

Finalmente, lanzó una petición a la directivos del deporte blanco y les pidió; que ahora que los tenistas mexicanos no juegan, espera que la Federación Mexicana de Tenis pueda apoyarlos para que puedan salir al día y a la CONADE que no se olvide de los tenistas, deportistas en general y que los siga apoyando.

