El valle de Toluca sigue bajo una onda de calor

El valle de Toluca continuará con clima caluroso este viernes. Al amanecer, temperatura de 11 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 9 grados. Esperamos cielo mayormente despejado, con ambiente cálido.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 26 grados. Tendremos vientos de dirección oeste y noroeste, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Menos de 20 por ciento de probabilidad de lluvia.

El valle de Toluca tiene pronóstico de clima caluroso (Foto: SMN).



Para el estado de México, Por la mañana, condiciones de cielo con nubes dispersas, ambiente templado y bruma en la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 5 a 7 grados y la máxima de 31 a 33 grados. Prevaleciendo la onda de calor, especialmente en la zona norte y suroeste. Esperamos viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Continúa la onda de calor

La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, comenzará a perder su configuración paulatinamente, no obstante, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la república mexicana.

Persiste la onda de calor en la mayor parte del país (Foto: SMN).



Continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, centro y sur), Chiapas (norte y centro), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Zacatecas (noreste), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Veracruz (centro), Puebla (centro, sureste y suroeste), Tlaxcala (este), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México y Morelos; finalizando a partir de este día en Aguascalientes y Nayarit.

El frente frío número 48 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, las corrientes en chorro polar y subtropical y una vaguada en altura, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones.

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