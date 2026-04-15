Clima en Toluca hoy: tormentas por la tarde por el frente frío 44

El valle de Toluca amaneció este martes con temperatura de 8 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 9 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo mayormente nublado, con formación de tormentas por la tarde.

El valle de Toluca tendrá clima caluroso, con temperatura máxima de 23 grados. Esperamos vientos de dirección norte y noroeste, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 60 por ciento de probabilidad de lluvia.

El valle de Toluca tendrá clima caluroso (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos y lluvias aisladas, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 27 a 29 grados. Tendremos viento del norte y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Frente frío mantiene pronóstico de lluvias

Fente frío 44 genera lluvias en el país (Foto: SMN).



Una línea seca prevalecerá en el norte del territorio nacional, en interacción con el frente frío número 44, que se extenderá cerca de la frontera norte de México, con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Canales de baja presión al interior y sureste de la república mexicana, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Se mantendrá la onda de calor en zonas de zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).

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