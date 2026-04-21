El valle de Toluca tendrá tormentas por la tarde

El valle de Toluca registró temperatura de 9 grados al amanecer, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados este martes. El pronóstico meteorológico prevé cielo de medio nublado a nublado, con clima templado. Esperamos formación de tormentas por la tarde.

El valle de Toluca tendrá temperatura máxima de 20 grados. Tendremos vientos de dirección norte y noreste, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 60 por ciento de probabilidad de lluvia.

El valle de Toluca tiene pronóstico de tormentas por la tarde (Foto: SMN).



Para el estado de México, cielo nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 7 a 9 grados y la máxima de 24 a 26 grados. Pronóstico de viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Seguirán las lluvias en el país

Canales de baja presión generan lluvias en el país (Foto: SMN).



Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Habrá lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

Un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.

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