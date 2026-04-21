El valle de Toluca tendrá tormentas por la tarde

El valle de Toluca registró temperatura de 9 grados al amanecer, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados este martes. El pronóstico meteorológico prevé cielo de medio nublado a nublado, con clima templado. Esperamos formación de tormentas por la tarde.
El valle de Toluca tendrá temperatura máxima de 20 grados. Tendremos vientos de dirección norte y noreste, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 60 por ciento de probabilidad de lluvia.
Para el estado de México, cielo nublado durante el día. Al amanecer, ambiente fresco, frío con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en el estado de México será de 7 a 9 grados y la máxima de 24 a 26 grados. Pronóstico de viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta.
Seguirán las lluvias en el país
Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Pronóstico de chubascos en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Habrá lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.
Un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.