El valle de Toluca tendrá un viernes con cielo medio nublado

Este viernes, el valle de Toluca amaneció con 2 grados en el termómetro, con pronóstico de temperatura mínima de 2 grados para hoy. Esperemos un día con cielo medio nublado, con bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 20 grados, con ambiente cálido. Tendremos vientos de dirección sur y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es menor a 5 por ciento.

El frente frío 27 se extiende por el norte (Foto: SMN).



Para el estado de México, cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco por la mañana, así como muy frío con posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

La temperatura mínima en el estado de México será de -1 a 1 grado y la máxima de 24 a 26 grados. Se prevé viento de componente sur de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Heladas en zonas altas del centro del país

El frente frío número 27 se extenderá sobre el noreste de la república mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Cielo despejado, pronóstico para el valle de Toluca (Foto: SMN).



Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del territorio nacional y en combinación con la corriente en chorro polar, mantendrán el descenso de temperatura y rachas de viento fuertes a muy fuertes en estados del noroeste y norte del país.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del territorio mexicano; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central.

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