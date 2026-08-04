El valle de Toluca tiene 50% de probabilidad de lluvias

El valle de Toluca amaneció con temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. El pronóstico indica bruma por la mañana, con cielo de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 21 grados. Esperamos vientos de dirección este y noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 50 por ciento.

El valle de Toluca espera 50% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma. Durante la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos y chubascos con lluvias puntuales fuertes. Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

En el estado de México, la temperatura máxima pronosticada es de 27 a 29 grados y la temperatura mínima será de 7 a 9 grados. Esperamos viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región.

Temperaturas superiores a 45 grados en el país

La onda de calor prevalece en el norte del país (Foto: SMN).



Continuarán los efectos del monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Zacatecas (norte); lluvias fuertes en Baja California Sur (sur), Sinaloa (este) y Nayarit (este); además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en dichas entidades.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión en el noreste del país, inestabilidad atmosférica, además de la onda tropical número 24 que se desplazará sobre el sureste de la república mexicana, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 grados en zonas de Baja California y Sonora.

Prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

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