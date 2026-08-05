El valle de Toluca tiene 60% de probabilidad de lluvias

El valle de Toluca amaneció con temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. El pronóstico indica cielo de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias por la tarde.
La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 22 grados. Esperamos vientos de dirección este con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 60 por ciento.
Para el estado de México, se pronostica por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas. Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.
La temperatura máxima en el estado de México será de 27 a 29 grados y la temperatura mínima será de 6 a 8 grados. Esperamos viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
Monzón mexicano causa lluvias
El monzón mexicano en el noroeste de la república mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Sonora; así como chubascos en Baja California Sur.
Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión sobre el interior del país y la onda tropical número 24, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, generarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán y el Valle de México.
Se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 grados en Baja California y Sonora.
Prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).