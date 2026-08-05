El valle de Toluca amaneció con temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. El pronóstico indica cielo de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 22 grados. Esperamos vientos de dirección este con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 60 por ciento.

El valle de Toluca tiene 60% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Para el estado de México, se pronostica por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas. Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.

La temperatura máxima en el estado de México será de 27 a 29 grados y la temperatura mínima será de 6 a 8 grados. Esperamos viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Monzón mexicano causa lluvias

La onda de calor prevalece en cuatro estados del país (Foto: SMN).



El monzón mexicano en el noroeste de la república mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Sonora; así como chubascos en Baja California Sur.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión sobre el interior del país y la onda tropical número 24, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, generarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán y el Valle de México.

Se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 grados en Baja California y Sonora.

Prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

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