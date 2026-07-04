El voto de la mujer

Un 3 de julio, como hoy, pero de 1955, esto es, hace 71 años, las mujeres mexicanas pudieron votar por primera vez en una elección federal. Pasa que en la primera mitad del siglo pasado y desde finales del siglo 19 maestras, periodistas, activistas y organizaciones diversas comenzaron a exigir el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Entre las figuras más destacadas del movimiento sufragista mexicano se encuentra Elvia Carrillo Puerto, quien luchó por la igualdad política y social de las mujeres. Decía que la mujer era ciudadana y debía participar en las decisiones públicas; que el voto era una herramienta de emancipación y que la lucha por el voto tenía que incluir a todas las mujeres.

En tal sentido, las féminas dejaron de ser únicamente destinatarias de las decisiones públicas para convertirse en participantes directas de la vida democrática, se abrió camino a la representación política de la mujer y se incorporaron a la agenda nacional los temas de igualdad de oportunidades, salud materna, prevención de la violencia contra las mujeres, protección de la infancia, derechos laborales y la conciliación entre trabajo y familia.

Es posible decir que la lucha por el voto femenino logró su objetivo inmediato, de reconocer la ciudadanía política de la mujer, pero la participación plenamente libre, segura e igualitaria sigue lejos de haberse concretado. No se han eliminado las estructuras sociales, económicas y culturales limitativas: ceder puestos de liderazgo, la brecha salarial, los estereotipos.

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