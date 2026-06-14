Elementos de seguridad y emergencia de Tlalnepantla atienden volcadura en la México-Pachuca

El Gobierno de Tlalnepantla, a través de sus cuerpos de seguridad, emergencia, protección civil y el personal operativo de Atención Prehospitalaria, coordinó de manera inmediata la atención a un accidente vial registrado sobre la Carretera México-Pachuca, con dirección Norte-Sur, a la altura del punto conocido como El Vigilante, antes de llegar a la Avenida San José.

Los cuerpos de rescate y paramédicos de Atención Prehospitalaria laboraron en la zona de El Vigilante para garantizar la seguridad vial. (Foto: Especial)

El incidente consistió en la volcadura de una unidad del servicio público de pasajeros tras colisionar con un microbús color verde. En el incidente vial se vieron involucradas una camioneta de transporte público de pasajeros y un microbús de la ruta Citrus.

Al arribar al sitio del siniestro, los elementos de rescate implementaron un protocolo de intervención prioritario para valorar y estabilizar a un total de 13 personas que resultaron lesionadas, entre las cuales se identificó a un menor de edad, quien ya recibe atención médica. De manera paralela, el personal operativo realizó las maniobras de seguridad correspondientes y la limpieza de la cinta asfáltica para mitigar riesgos mayores y liberar la circulación.

El resguardo de la zona vial y el seguimiento del peritaje quedaron a cargo de los elementos de la Guardia Nacional. La administración municipal exhorta a las y los automovilistas que transitan por este sector a extremar las precauciones necesarias, moderar la velocidad y utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores de retiro de los vehículos afectados. Los cuerpos de rescate y paramédicos de Atención Prehospitalaria laboraron en la zona de El Vigilante para garantizar la seguridad vial.

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