Elisa Carrillo inspira a pequeños mexiquenses para alcanzar sus sueños

Dentro de las actividades del Festival Internacional de Danza “Danzatlán 2020 en un click”, la primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, compartió parte de su vida personal y artística con niñas y niños mediante charla virtual, al tiempo que alentó sus sueños.

Participan 50 infantes de 13 entidades, en la charla virtual “Pregúntale a Elisa” (Foto: Especial).

Bajo la convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura y Deporte de la entidad, “Pregúntale a Elisa”, 50 niñas y niños de los estados de Hidalgo, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Querétaro, Yucatán, Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Chihuahua y Tamaulipas, fueron parte de la transmisión vía Zoom, de los cuales 20 menores realizaron su pregunta de manera directa a la bailarina mexiquense.

“Es un gusto platicar con ustedes, porque son nuestro futuro, es algo bello compartir con ustedes sus dudas, escucharlos y yo feliz de compartir mi vida y lo que hago, para representar a mi país y mi estado”, detalló Carrillo Cabrera.

Las preguntas fueron diversas por parte de sus admiradores, una de ellas, fue en torno a sentir la experiencia de pisar el escenario a lo que la también texcocana respondió.

“Es maravilloso estar en el escenario, es el momento de culminación de muchos meses de trabajo. Cuando llego al escenario saco las emociones que tengo en el corazón, sentir cómo disfrutan lo que estamos haciendo es lo más bello, es el momento más importante del proceso”, dijo.

Asimismo, agregó que se ha dado cuenta de que en el escenario, lo relacionado a expresarse y tener contacto con el público es su pasión, por lo que, si no fuera bailarina, la actuación es lo que le gustaría aprender.

En cuanto a cómo supo que si convertirse en bailarina era un hobbie o la profesión de su vida, Elisa Carrillo comentó que se dio cuenta con el paso de los años.

Ante la interrogante de si algún día ha pensado en renunciar a su profesión, respondió categóricamente que esa nunca ha sido una opción.

“Nunca he querido renunciar, he tenido momentos muy difíciles, muchas lágrimas y dolor, donde a veces te sientes confundido o tuviste un mal día con miedos e inseguridades, pero ese fuego que tengo con la danza nunca se ha apagado, no todos los días son buenos, pero jamás he pensado dejar de hacer esto”, insistió.

Acerca de la importancia de los concursos, la ganadora del premio Benois de la Danse en 2019, afirmó que lo importante no es ganarlos, sino todo el proceso que conlleva participar y la experiencia que se adquiere.

“Los concursos son importantes porque son momentos en que tomas mucha experiencia, fortaleza y seguridad en el escenario, pero ganar un concurso no es todo, el proceso de un concurso es donde realmente ganas, la preparación, el esfuerzo, los ensayos, los nervios, la tensión y el cariño de la gente que te apoya es lo que vale la pena de un concurso y el no ganar no significa que no tendrás una carrera bella, con sólo estar ahí ya son ganadores”, respondió.

Cuando le cuestionaron por qué se fue al extranjero, mencionó que le impulsó el amor por la danza y que fue la obtención de una beca lo que le cambió la vida.

