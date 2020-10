Elva Gutiérrez Martínez del edomex es la primera árbitro profesional en la LIGA MX

La evolución en el arbitraje mexicano femenil ha sido muy importante en nuestro país, hoy, con el surgimiento en México del profesionalismo femenil la baraja de árbitros es más amplia y sobre todo que reúnen las condiciones técnicas y físicas para dirigir un partido.

El 2017, será una fecha imborrable para Elva Gutiérrez Martínez, originaria de Tenango del Valle, porque se convirtió en la primera mujer del Estado de México en ser árbitro profesional, realizó el curso de un año en la Federación Mexicana de Fútbol y desde el “primer momento que se vistió de negro se enamoró de su profesión”.

Aunque ella también es una “flamante” Licenciada en Derecho, sin embargo la inquietud de ser silbante la obligó a prepararse, para cumplir el sueño de ser árbitro profesional de la liga MX. Gutiérrez Martínez, nos relata que fue la única mujer en tomar clases, situación que la “motivo” para conseguir el gafete profesional.

“Cuando yo decidí estudiar en la Federación Mexicana de Fútbol, nada más era la única mujer, sentía bonito, esperaba con ansias el día viernes para ir a tomar clase y entre todos mis compañeros me sentía privilegiada de estar estudiando y mis profesores en todo momento me apoyaron para seguir adelante”, expresó Elva.

Un año más tarde, ella tuvo su debut profesional en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, con el partido San Luis contra Querétaro, afortunadamente su calificación fue positiva para salir adelante de su primer compromiso como silbante.

“Mi primer juego, fue San Luis contra Querétaro, yo nunca había pisado un estadio, esa plaza es donde se registraba más público en la liga femenil, entonces al salir y ver el escenario es increíble, no podría describirlo, mis compañeros al final del encuentro me felicitaron, ellos no esperaban una buena actuación mía, me decían; parece que no estas debutando, pareciera que ya llevas tiempo en esto”, explicó la originaria de Tenango del Valle.



Recordó; que vivió ese debut con muchos nervios y siempre; “hay que estar preparandose para buscar la perfección y creo que los nervios siempre estarán, más con los gritos de la gente que te insultan, pero lo importante es disfrutar el trabajo dentro de la cancha y hacerlo lo mejor posible”.

Finalmente, dijo que un árbitro si puede vivir con las ganancias de un juego; “se paga por partido, aquí lo importante siempre, es estar bien físicamente para ser tomado en cuenta en las designaciones y poder tener actividad en la liga MX”.

