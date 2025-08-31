Emite CODHEM recomendación a Capulhuac por violencia contra trabajadora del DIF municipal

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 14/2025, dirigida a la persona titular del Ayuntamiento de Capulhuac, por la vulneración de los derechos a la integridad y seguridad personal, de las mujeres a una vida libre de violencia, y a un buen gobierno, por el caso de una servidora pública víctima de violencia del área de psicología del Sistema Municipal DIF (SMDIF).

El Ayuntamiento deberá ofrecer una disculpa institucional pública, anexar copia de la recomendación al expediente laboral de las personas responsables, y remitirla al Órgano Interno de Control y a la Unidad de Asuntos Internos de Seguridad Pública para que sea considerada en determinaciones futuras (Foto: Especial).

El dos de mayo de 2025, personal del SMDIF, incluida la víctima, fue convocado a una reunión sobre la celebración del Día del Niño; posteriormente, se incorporó la entonces presidenta municipal acompañada de una policía. La alcaldesa y la policía comenzaron a agredir a la víctima, quien fue sujetada para que los insultos y agresiones físicas continuaran.

Una vez concluida la agresión, la víctima solicitó salir, pero fue retenida en la oficina de la Secretaría particular del DIF. La policía aprovechó su desorientación para despojarla de su celular, tarjeta de banco, credencial de elector y mochila. Al salir del edificio, nadie le prestó auxilio pese a la agresión.

CODHEM sanciona a Capulhuac y emite recomendaciones tras agresión a trabajadora del DIF

Las acciones de las personas agresoras, investigadas por la CODHEM y documentadas en videos y notas periodísticas, provocaron afectaciones físicas y psicológicas a la víctima, constituyendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, se vulneró el derecho a un buen gobierno en perjuicio de la víctima y la ciudadanía.

La CODHEM recomendó al Ayuntamiento de Capulhuac proporcionar atención psicológica a la víctima y su familia, inscribirla en el registro de víctimas del Estado de México, cubrir una compensación, implementar políticas públicas contra la violencia de género, capacitar a elementos de Seguridad Pública Municipal en derechos humanos, y difundir la recomendación de manera permanente en medios oficiales.

