Emite Codhem recomendación por omisiones en acceso a la información para personas con discapacidad 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) dirigió a las personas titulares de las 125 presidencias municipales de la entidad la Recomendación General 02/2025, en relación al derecho al acceso a la información, a la igualdad de oportunidades y a acceder a servicios públicos municipales de calidad para las personas con discapacidad visual o auditiva.

De acuerdo con el documento recomendatorio los ayuntamientos del Estado de México han sido omisos al no colocar en edificios e instalaciones públicas señalización en Sistema Braille, así como pantallas en los accesos con información sobre servicios, atribuciones y números de contacto en macro tipos, lenguaje sencillo y traducciones en Lengua de Señas Mexicana, además de no modernizar sus páginas de internet oficiales y adaptarlas para personas con discapacidad visual y también auditiva.

En este contexto, para promover y proteger los derechos de personas con discapacidad, el Organismo Defensor recomendó a las presidentas y los presidentes de los 125 municipios mexiquenses realizar un diagnóstico con indicadores sobre accesibilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva respecto de los servicios públicos municipales, en cuanto a edificios e instalaciones públicas, así como páginas web oficiales.

Asimismo, con base en el diagnóstico, deberán elaborar una ruta de acción para que los edificios e instalaciones públicas municipales cuenten con las señalizaciones referidas en la Recomendación y que sus páginas oficiales sean adaptadas para personas con discapacidad visual y auditiva. Adicionalmente, señala, que las autoridades municipales deberán capacitar sobre Lengua de Señas Mexicana y Sistema Braille a personas servidoras públicas que atienden personas usuarias en condición de discapacidad.

Cada municipio deberá, de acuerdo con sus requerimientos y capacidades, implementar programas para el uso de recursos y técnicas para personas con discapacidad visual, así como de la información que se brinda en el sitio web oficial, e incorporar a los Bandos municipales los derechos a la información pública, igualdad de oportunidades y a obtener servicios públicos de calidad para las personas con discapacidad visual o auditiva.

Adicionalmente, la recomendación establece que los 125 ayuntamientos deberán integrar comisiones de revisión que incluyan personas con discapacidad para supervisar y evaluar la accesibilidad a los edificios públicos municipales. De igual forma, a partir de los indicadores generados en los diagnósticos, deberán mostrar los avances alcanzados en función de los derechos de acceso a la información, igualdad de oportunidades y obtención de servicios públicos de calidad.

El texto íntegro del documento de la Recomendación general 02/2025 puede consultarse en la página oficial codhem.org.mx, en el enlace:

