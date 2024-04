Emiten recomendaciones para sumarse a brigadas contra incendios en el Edomex

El resguardo de la masa forestal del Estado de México es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y el sustento de miles de familias dedicadas al aprovechamiento forestal, la agricultura y el ecoturismo, debe mucho a los brigadistas y combatientes de incendios forestales.

Si tienes experiencia y capacitación en el combate y deseas sumarte como voluntario, atiende las recomendaciones y medidas de seguridad. (Foto: Especial)

La dependencia señaló que la experiencia adquirida a lo largo de varios años de tarea heroica ha permitido al Estado de México contar con uno de los grupos de combate de incendios forestales mejor preparado del país.

Si cuentas con experiencia y capacitación en el combate, y quieres sumarte como voluntario para combatir los incendios forestales, considera las siguientes recomendaciones:

1. Conocer el terreno del siniestro.

2. Acercarse al puesto de mando o preguntar por el jefe de brigada para conocer las estrategias, tácticas y comportamiento del fuego.

3. Anotarse en una lista.

4. Distribuirse por grupos, nunca solos.

5. Acatar en todo momento las instrucciones del jefe de brigada.

6. Ser mayor de edad, disciplinado y no padecer enfermedades crónicas.

7. Tener las condiciones físicas para moverse con agilidad y no tener diagnóstico médico de enfermedades crónicas.

8. Concentrarse en un solo lugar durante el combate y llevar un silbato, para usarlo en caso de desapartarse de su brigada o sentirse en riesgo.

9. Contar con el equipo adecuado: Botas y camisas de algodón de manga larga.

10. No haber ingerido alcohol u otra sustancia que disminuya su capacidad.

Dicho decálogo, va de la mano con las normas y lineamientos que siguen los brigadistas y combatientes de incendios forestales de Probosque, encargados de coordinar las tareas. Estos puntos son indispensables para proteger la integridad física de los participantes y de sus compañeros de grupo.

“10 normas de combate en los incendios forestales”

1. Mantenerse informado sobre las condiciones del clima y los pronósticos.

2. Mantenerse siempre enterado del comportamiento del incendio.

3. Cualquier acción contra el incendio debe ser de acuerdo con el comportamiento actual y futuro de las condiciones ambientales.

4. Mantener rutas de escape para todo el personal y darlas a conocer.

5. Mantener un puesto de observación cuando existe la posibilidad de peligro.

6. Manténgase alerta y calmado, piense claramente y actué con decisión.

7. Mantenga comunicación con el personal, jefes y fuerzas adjuntas.

8. El jefe de brigada deberá dar instrucciones claras y asegurarse que todo el personal las haya entendido.

9. Mantenga control sobre el personal a toda hora.

10. La Norma Más Importante. Combata el incendio cuidando la seguridad como primera consideración.

Recuerda, combatir un incendio forestal no es tarea sencilla; si no cumples con las recomendaciones, no te arriesgues, y tampoco a los combatientes.

Si no tienes capacitación, también puedes coadyuvar con los brigadistas y combatientes de incendios con medidas tan simples como: no encendiendo fogatas; si encuentras restos de fogatas, extínguelos con agua y tierra; si ves rescoldos, apágalos hasta que dejen de humear; evita arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos, no tirando vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible.

Para reportar incendios forestales, Probosque pone a disposición el Teléfono Rojo: 800-590-1700 o bien, la ciudadanía puede reportar al Número de Emergencia Nacional: 911.

