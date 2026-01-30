Emma Álvarez promueve participación política de juventudes

Con el objetivo de incentivar la participación de las juventudes en la política y fortalecer la educación cívica y la formación académica, la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN) organizó en el Congreso mexiquense el Primer Simulador Legislativo Líderes Metropolitanos, en el que participaron 80 alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Lerma y Grupo ISIMA.

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Lerma y Grupo ISIMA participaron en el Primer Simulador Legislativo Líderes Metropolitanos, organizado por la legisladora Emma Alvarez, del grupo parlamentario del PAN (Foto: Especial).

A través de una experiencia que reduce la brecha entre la teoría académica y la práctica legislativa, estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Políticas Públicas, Odontología y de preparatoria presentaron posicionamientos sobre política exterior y analizaron, discutieron y debatieron iniciativas relacionadas con la materia judicial; la tipificación de crímenes de odio por orientación sexual, identidad y expresión de género; la seguridad; la alimentación libre de maíz transgénico, así como los derechos sexuales y reproductivos.

Santiago Alvarado Alzati, quien presidió la sesión, agradeció a la legisladora por su compromiso con la participación juvenil y su convicción de que las nuevas generaciones deben ser escuchadas, tomadas en cuenta y formadas dentro de los espacios de decisión pública.

Finalmente, el alumnado recibió reconocimientos por su participación en este ejercicio democrático.

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