Emotiva final del Mundialito Universitario de Fútbol Rápido en la UAEMex

No hay fecha que no se cumpla y llegó a su fin el Mundialito Universitario de Futbol Rápido 2026 donde los representativos de Dirección de Cultura Física y Facultad de Contaduría nos regalaron un emotivo partido de futbol donde el marcador en tiempo regular fue 7 x 7.

El encuentro estuvo lleno de emociones y con calidad de jugadores en ambos equipos donde se tuvo que definirse hasta los shootouts, allí los Contadores supieron aplicar su conocimientos al ser más contundentes y ganar 2×1 a los locales (Foto: Arturo Pérez).

El encuentro estuvo lleno de emociones y con calidad de jugadores en ambos equipos donde se tuvo que definirse hasta los shootouts, allí los Contadores supieron aplicar su conocimientos al ser más contundentes y ganar 2×1 a los locales, pues el encuentro se desarrolló en las instalaciones de Cultura Física en la cancha 1.

Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, secretario de Gobernanza (UAEMex) fue el encargado de entregar la Copa y medallas de Campeón y Sub Campeón a los finalistas del certamen, al final el directivo universitario exhortó a la población universitaria a seguir teniendo actividad física.

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