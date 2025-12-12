Ven empresarios falta de rumbo en Presupuesto 2026 del Edomex

La aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026 en el Estado de México no refleja un rumbo claro ni la definición de las prioridades que debe tener el estado en materia de servicios, infraestructura y seguridad, ya que se destinan prácticamente siete de cada diez pesos al gasto corriente estatal.

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, señaló que es indispensable tener proyectos bien definidos en materia de infraestructura, seguridad y salud, que permitan a la población mejores condiciones de vida, independientemente de los programas sociales; pero además, generar certeza en materia de atracción de inversiones, con lo cual las empresas puedan hacer frente a la serie de obligaciones e incrementos en costos de operación que se prevé para el siguiente año.

El ejemplo claro son los aumentos en temas de salario mínimo, vacaciones, la reducción de la jornada laboral y los materiales locales, así como los incrementos que se anticipan en materia de predial, situaciones que no están siendo consideradas pero que afectarán el rumbo de la economía durante los próximos meses.

“No hay una estrategia en la asignación de recursos con la cual se puedan generar o sentar bases nuevamente en el Estado de México en los temas de infraestructura, seguridad, educación y salud, para volver a traer inversiones a este territorio”.

Refirió que, aun cuando no se tiene previsto el incremento de la deuda, sí se abre la puerta para que los municipios lo hagan, con lo cual el riesgo es latente para buena parte del territorio estatal.

El presidente de los empresarios en la entidad señaló que, aun cuando se reconoce que ahora haya un presupuesto de alrededor de 2,000 millones de pesos para la generación de infraestructura, en realidad el reto que se tiene a nivel estatal es mucho más grande, por lo cual esto sigue siendo solo un paliativo de las condiciones generales que se tienen.

Finalmente, lamentó el hecho de que no se haya podido aprovechar de manera correcta la realización del Mundial de Futbol a mitad de 2026, pues el potencial sumaba más de cinco millones de visitantes y, al momento, en realidad no se tienen las condiciones de infraestructura, servicios, promoción y generación de productos que permitan que quienes se acercarán al país con motivo de la justa deportiva puedan realizar sus actividades, visitas y gastos dentro del territorio mexiquense.

Esta es una oportunidad que no suele darse frecuentemente y que, lamentablemente, en esta ocasión no será aprovechada de la manera correcta.

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