Empresarios del Edomex advierten que acciones sociales no bastan para sostener la economía

Para el sector económico en el Estado de México, la presentación del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum muestra acciones específicas que han buscado mejorar la calidad de vida de la población y reducir los índices de pobreza en el país. Esto se ha catalogado como un punto positivo, aunque insuficiente para sostener la economía nacional, la cual requiere decisiones de fondo cuyos efectos se prolonguen en el largo plazo.

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, refirió que estas primeras acciones emprendidas por el nuevo gobierno han establecido un piso determinante. Sin embargo, consideró necesario avanzar hacia estrategias que garanticen la permanencia de los recursos, lo cual implica elevar la competitividad, generar inversiones —tanto nacionales como extranjeras— y desarrollar infraestructura que permita la operación eficiente de las empresas.

Señaló que, hasta el momento, la aplicación del 2.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) a programas de bienestar ha beneficiado a más de 32 millones de familias. No obstante, advirtió que un gasto tan elevado no puede mantenerse en el tiempo si no está acompañado de medidas que impulsen la generación de empleos, infraestructura y seguridad para la población.

Para 2025, se estima que la economía nacional no crecerá más allá del 1 %, lo que representa un escenario complejo para mantener el pago de programas sociales. En este contexto, enfatizó que uno de los principales retos es atender las condiciones estructurales, de infraestructura y seguridad, que garanticen certeza jurídica para la llegada de nuevas unidades económicas.

Uno de los puntos en los que manifestó un reconocimiento importante fue en materia de seguridad, donde se han tomado acciones de mayor impacto que han permitido disminuir el «impuesto permanente» que representa la extorsión para miles de unidades económicas del país. Sin embargo, explicó que estos avances no deben depender únicamente de presiones por parte de Estados Unidos, sino consolidarse como una política permanente que recupere la certeza jurídica para todos los mexicanos.

Comentarios

comentarios