Empresarios del Parque Industrial Doña Rosa rehabilitan vialidades con inversión propia ante falta de apoyo oficial

Ante la falta de acciones y respuestas, el sector privado decidió tomar acciones y resolver sus propios asuntos en materia de infraestructura.
Al menos una decena de industrias del Parque Industrial Doña Rosa arrancaron la rehabilitación de 2 500 metros de vialidad que corresponden al cruce de Industria automotriz y la vialidad Emiliano Zapata, un tramo en el que al menos 500 industrias de esta zona transitan todos los días y que por varios años se mantuvo en pésimas condiciones.
Teodoro Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México, señaló que las empresas se pusieron de acuerdo para hacer una aportación de dos millones 300 mil pesos, y en 15 días habrán concluido esta obra realizada con nano tecnología y que se espera tenga una durabilidad de al menos 15 años.
“Se ha tenido de manera permanente problemas por la falta de apoyo del municipio y de gobierno del Estado entonces tomamos la decisión de encabezar este programa y de realizar los trabajos para que se vea que hay compromiso, esfuerzo y trabajo en conjunto para resolver”.