Empresarios del Parque Industrial Doña Rosa rehabilitan vialidades con inversión propia ante falta de apoyo oficial

Ante la falta de acciones y respuestas, el sector privado decidió tomar acciones y resolver sus propios asuntos en materia de infraestructura.

Por parte de las autoridades no hubo respuesta, ni del Gobierno del Estado; en el caso del municipio de Lerma, apenas se encuentra en proceso de abanderamiento para ejecutar las obras (Foto: Rebeca Morales).

Al menos una decena de industrias del Parque Industrial Doña Rosa arrancaron la rehabilitación de 2 500 metros de vialidad que corresponden al cruce de Industria automotriz y la vialidad Emiliano Zapata, un tramo en el que al menos 500 industrias de esta zona transitan todos los días y que por varios años se mantuvo en pésimas condiciones.

Teodoro Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México, señaló que las empresas se pusieron de acuerdo para hacer una aportación de dos millones 300 mil pesos, y en 15 días habrán concluido esta obra realizada con nano tecnología y que se espera tenga una durabilidad de al menos 15 años.

Teodoro Martínez refirió que las empresas usan ese cruce, ya que es entrada y salida tanto de materia prima como de personal y de producto terminado, y ahí transita casi el 45 por ciento es de carga pesada (Foto: Rebeca Morales).

“Se ha tenido de manera permanente problemas por la falta de apoyo del municipio y de gobierno del Estado entonces tomamos la decisión de encabezar este programa y de realizar los trabajos para que se vea que hay compromiso, esfuerzo y trabajo en conjunto para resolver”.

Comentarios

comentarios