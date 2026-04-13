Empresarios impulsan reformas para mejorar inversión en Edomex

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CEEM), Germán Jalil Hernández, señaló la necesidad de fortalecer el entorno para la inversión en la entidad mediante reformas legales y regulatorias.

(Foto: Jimena Ruelas)

En entrevista, explicó que las 15 propuestas presentadas ante la Legislatura local representan el primer acercamiento formal para que las inquietudes de 85 organizaciones empresariales puedan traducirse en iniciativas de ley.

“Hoy se presentan las propuestas , más adelante se valorará la viabilidad de cada una de ellas para ir avanzando y presentar las iniciativas ya con la metodología jurídica necesaria que se requiere para que estos se aprueben en el pleno del Congreso”, subrayó.

Jalil Hernández destacó que la Ley de Unidades Económicas es una de las iniciativas más urgentes, al buscar eliminar obstáculos a la inversión, reducir la duplicidad de trámites y facilitar tanto la operación de empresas ya establecidas como la llegada de nuevas inversiones.

“La estuvimos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico, más de 6 o 7 meses en mesas de trabajo sectorizadas y, sobre todo, viendo cuáles son las principales necesidades para quitar los obstáculos a la inversión”, destacó.

El presidente señaló que el estado de México es la entidad con mayor número de unidades económicas del país, con alrededor de 893 mil, por lo que la prioridad no es necesariamente aumentar esta cifra, sino mejorar las condiciones existentes.

“No es que estemos esperado un 10 o 15% adicional. Simplemente es dar más certeza, dar más viabilidad a los empresarios que ya estamos establecidos en el Estado de México”, enfatizó.

Añadió que la mejora regulatoria permitirá reducir la informalidad, ya que muchos negocios no se formalizan debido a los obstáculos administrativos, y facilitará la relación entre gobierno y sector empresarial para operar con mayor eficiencia.

Finalmente, sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al uso del fracking, consideró que, si se aplica con tecnología avanzada y bajo criterios ambientales, podría incrementar la competitividad del país.

Indicó que el acceso a gas natural en condiciones más competitivas favorecería la llegada de nuevas empresas y fortalecería la actividad industrial en México.

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