Empresas enfrentan retos para cumplir con la Ley Silla al inicio del año laboral

Con el arranque del año inicia también la obligatoriedad de cumplir con las reformas en materia laboral, entre ellas la Ley Silla, que tuvo un proceso de ajuste e implementación para las empresas.

Fernando Reyes Muñoz, presidente de Canaco (Foto: Especial).

Fernando Reyes, presidente de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca, explicó que el grueso de las empresas conoce las nuevas disposiciones; sin embargo, no todas están listas para su operación. Esto tiene que ver con condiciones específicas como el tipo de silla, los espacios y los tiempos que obliga la ley. El segundo punto es el costo que implica para los patrones la adquisición del mobiliario.

“Sí es un costo importante para las unidades económicas; tiene que ver con el tipo de silla, que puede ir desde los mil 200 pesos, cifra que hay que multiplicar por el número de colaboradores que se tenga”.

De momento no se han recibido inspecciones por parte de la autoridad; sin embargo, este es uno de los puntos que se suman al costo de otras nuevas medidas, como el aumento al salario mínimo y las obligaciones sociales y fiscales.

Aún cuando no se cuenta con la numeralia al momento, explicó que esto ha hecho más lento el arranque del año en materia de ventas, reflejado en la llamada “cuesta de enero”.

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