En acciones distintas, aprehenden a dos probables implicados en abuso sexual

En acciones diversas, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM). cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Jorge “N” y Jaime “N”, investigados por su probable intervención en el hecho delictivo de abuso sexual.

Jorge “N” y Jaime “N” (Foto: Especial).

​En un caso, elementos policiacos de ambas Instituciones detuvieron en el municipio de Zinacantepec a Jorge “N”, en cumplimiento de un mandamiento judicial girado en su contra por abuso sexual en agravio de una víctima menor de edad, a quien, en al menos dos ocasiones, le habría realizado tocamientos de índole sexual.

​Uno de los hechos se registró el 1 de diciembre del año 2023 en un domicilio ubicado en el municipio referido, donde el probable implicado la habría sometido para cometer la agresión. De igual forma, el 25 de enero de 2025 este individuo presumiblemente cometió abuso sexual contra la víctima menor de edad.

​En tanto que, en una acción realizada en el municipio de Naucalpan, agentes de la Fiscalía Edomex y de la SSEM aprehendieron a Jaime “N”, indagado por abuso sexual en agravio de una menor de edad, hechos perpetrados en domicilios ubicados en esa demarcación.

​Investigaciones de esta Institución permitieron determinar que este sujeto habría realizado tocamientos en el cuerpo a la víctima en dos ocasiones distintas; el primer hecho se registró el 22 de junio de 2018 al interior de un domicilio localizado en la colonia La Universal, en tanto que el segundo evento tuvo lugar el 22 de agosto de 2020 en un inmueble ubicado en la colonia La Libertad.

​La Fiscalía mexiquense tras tomar conocimiento de ambos casos realizó las diligencias correspondientes y se allegó de datos, con los cuales solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra los probables implicados.

​Los detenidos fueron ingresados a Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Comentarios

comentarios