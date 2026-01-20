En Cuautitlán, SS detiene a sujeto por delitos contra la salud y encubrimiento por receptación

La oportuna reacción por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), permitió la detención de un sujeto probable responsable de delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

Se aseguraron 100 empaques plásticos que contenían aparente narcótico conocido como cristal. La motocicleta en la que viajaba tenía reporte de robo, desde el 2 de diciembre de 2025 (Foto: Especial).

Durante la aplicación del Mando Unificado Zona Oriente instruido en las Mesas de Paz, para la disminución de la incidencia delictiva, sobre calles de la colonia San Mateo Ixtacalco, elementos de seguridad notaron que un individuo a bordo de una motocicleta, al observar su presencia aceleró la marcha con la intención de alejarse del sitio.

Enseguida, los oficiales para verificar que todo estuviera en orden y en completo apego al protocolo de actuación le dieron alcance. Luego de que se presentaran como miembros de la corporación, le solicitaron una inspección. Al término, localizaron una réplica de arma de fuego tipo escuadra y 100 bolsas de plástico que contenían una sustancia granulada con características propias del cristal. Además, la unidad en la que viajaba contaba con reporte de robo con violencia desde el 2 de diciembre de 2025, en el municipio de Melchor Ocampo.

Por los hechos, los efectivos de la SSEM detuvieron a Juan “N” 31 años, quien después de conocer los derechos que la ley confiere a su favor, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se esclarecerá su situación legal.

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