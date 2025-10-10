En Ecatepec, detiene Marina y SSPC a miembros de USON con armas y droga

Como resultado de labores de inteligencia, personal de Fuerza de Tarea Ecatepec Marina y policía municipal, en coordinación institucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y la Fiscalía Mexiquense, detuvieron a dos masculinos, integrantes del grupo USON, en los límites de este municipio y Tecámac, tras asegurarles cuatro armas de fuego, 183 cartuchos de diversos calibres, equipo táctico y múltiples dosis de narcóticos.

Es resultado de acciones de inteligencia contra grupos generadores de violencia (Foto: Especial).

En seguimiento a los trabajos de inteligencia para el combate de grupos generadores de violencia, Marina y policía de Ecatepec en coordinación con la SSPC federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizaron la detención de los dos sujetos probables integrantes del grupo criminal.

Los dos hombres fueron detenidos en posesión de cuatro armas de fuego, equipo táctico, 183 cartuchos de diferentes calibres y 61 dosis de narcóticos.

Las armas halladas son una pistola 9 mm, un cargador desabastecido, rifle deportivo 5.5 mm, dos armas tipo rifle con culatas y guardamano de madera, un chaleco balístico color Negro, dos placas balísticas, 24 cartuchos 45 mm., 17 cartuchos 308 mm., 5 cartuchos 44 mm., 104 cartuchos 30 mm., 33 cartuchos 12 mm., 61 dosis de pastillas en comprimido con características de metanfetaminas y una bolsa con características de marihuana.

Javier “N” de 49 años y Javier “N” de 22 años, fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia de Ecatepec igual que el armamento y droga que portaban.

Comentarios

comentarios