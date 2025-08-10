En Ecatepec detienen a menor, posible responsable de delitos contra la salud

Labores permanentes de vigilancia permitieron que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieran a un menor de edad probable responsable de delitos contra la salud.

Indicios recuperados por las autoridades (Foto: Especial).

A través de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz emana la contundente instrucción de combatir la presencia de sustancias ilícitas en la entidad, por ello, durante acciones operativas propias del Mando Unificado Zona Oriente, policías estatales mientras circulaban sobre la calle Ferrocarril, en la colonia Santa Clara Coatitla, se percataron que un sujeto al notar su presencia intentara huir repentinamente, por lo que le dieron alcance para verificar que todo estuviera apegado a la norma.

Luego de que los oficiales realizaron una inspección protocolaria localizaron entre las pertenencias del individuo, cinco bolsas de plástico con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, once más con una sustancia blanca llamada cristal, además de cuatro globos de látex y siete cápsulas que contenían el probable narcótico conocido como piedra, cuatro envoltorios de papel y dos empaques plásticos con supuesta cocaína en su interior, dinero en efectivo y un equipo celular.

Por lo anterior, los oficiales detuvieron al posible infractor, el cual junto con los indicios y después de que conociera los derechos que la ley emana a su favor, fue trasladado a la Agencia de Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

